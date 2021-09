«Un tir qui finit au dessus du stade ou en lucarne»

L’essentiel: Qu’est-ce que vous vous êtes dit lorsque le ballon est arrivé vers vous à la 90e minute?

Sébastien Thill: La balle est venue vers moi, j’étais tout seul. Elle arrive parfaitement sur mon pied gauche. Je ne me suis pas posé de question et j’ai lâché une frappe. C’est le genre de tir qui termine soit au-dessus du stade, soit en lucarne.

C’est le plus beau but de votre carrière?

C’est celui qui a fait le plus de buzz. Esthétiquement, je ne sais pas si c’est le plus beau, mais c’est un des plus beaux, c’est sûr.

Vous avez rendu Santiago-Bernabeu silencieux…

Ça fait plaisir de faire taire tout un stade. Pour nous, c’était le but de la victoire. On avait quelques supporters au stade qui ont mis l’ambiance. Les Madrilènes étaient choqués.

Comment avez-vous célébré votre victoire?

Tout le monde était content, il y avait une grande joie. Dans les vestiaires, on a fait un peu la fête. Une ou deux heures après, on a réalisé ce qu’on venait d’accomplir.

Votre téléphone n’a pas explosé après le match?

Il est encore en train d’exploser (rires). Rien que sur WhatsApp j’ai reçu une centaine de messages. J’en ai reçu aussi énormément sur Instagram et Snapchat. Ça fait toujours plaisir. Il y a même des joueurs avec qui je jouais à mes débuts à Pétange qui m’ont félicité.

Avez-vous réussi à dormir dans l’avion?

Non, ce n’est jamais facile de dormir dans l’avion. Mais hier (NDLR: mardi), c’était encore plus compliqué. On est arrivés vers 6 heures du matin. Il n’y avait pas de supporters à notre arrivée. Je ne sais pas ce qui nous attend. On est restés au centre d’entraînement depuis notre arrivée.

Ça doit être une immense fierté d’être devenu le premier Luxembourgeois buteur en C1…

Oui c’est une fierté. C’est quelque chose qui va rester. Je pense qu’on m’en parlera toute ma vie.

Aviez-vous osé rêver de ce but?

Quand j’étais petit, je devais me battre avec mes parents pour regarder la première mi-temps de la Ligue des champions avant d’aller au lit. Il y avait école le lendemain. Quand tu regardes cette compétition, tu as envie de la jouer et c’est ce qui m’est arrivé.

Vous pensez aux 8es de finale maintenant?

Non, on ne se casse pas la tête. Notre objectif est de gagner tous les matches. On ne se met pas de pression. Je ne serais même pas déçu si on ne se qualifiait pas. Personne n’imaginait qu’on en serait là après deux matches.

Qu’est ce qui a changé entre le Sébastien Thill du Progrès Niederkorn et celui du Sheriff Tiraspol?

Déjà je ne travaille pas le matin (rires). Je suis à un âge (27 ans) où je deviens plus mature. Je suis plus sérieux, je sais ce que je veux et je travaille plus. J’ai une approche plus professionnelle, donc automatiquement je suis meilleur sur le terrain. J’ai perdu six kilos, je pense n’avoir jamais été aussi affûté.

Avez-vous été surpris que votre tatouage fasse autant le buzz?

C’est un beau tatouage mais je n’aurais pas imaginé qu’il devienne si populaire (rires). Je l’ai fait il y a deux mois après le 2e tour de qualification. Il restait encore deux tours pour rallier la Ligue des champions. Ça a toujours été mon rêve de la jouer, maintenant il s’est réalisé.

(Recueilli par Nicolas Grellier/L'essentiel)