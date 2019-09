Les Pays-​​Bas écrasent l'Allemagne

Battus 2-3 par l'Allemagne à l'aller à Amsterdam, les Pays-Bas ont pris une éclatante revanche vendredi 4-2 à Hambourg, devant 51 000 spectateurs, laissant le suspense intact dans le groupe C des qualifications pour l'Euro 2020, dominé pour l'instant par l'Irlande du Nord. Frenkie De Jong, Jonathan Tah contre son camp, Donyell Malen et Georginio Wijnaldum ont marqué pour les «Oranje», qui ont profité d'une certaine naïveté allemande. Serge Gnabry avait ouvert le score pour l'Allemagne, et Toni Kroos transformé un penalty plus que sévère.

L'Allemagne reste deuxième du groupe avec 9 points en quatre matches, et la Hollande troisième avec six points, mais en trois matches. Les deux favoris ayant partagé les points, le juge de paix pourrait donc être l'Irlande du Nord, actuellement seule en tête avec quatre victoires pour autant de matches (contre l'Estonie et la Biélorussie). Les courageux Irlandais doivent encore rencontrer deux fois l'Allemagne et deux fois les Pays-Bas. Il leur faudra réussir plusieurs exploits pour espérer conserver leur avance.

Pour les «Oranje» de Ronald Koeman, ce succès de prestige est également un pas de géant sur la voie du retour parmi l'élite des nations, puisque les Pays-Bas ont été absents des deux derniers grands tournois, l'Euro 2016 et le Mondial 2018.

Groupe E: La Croatie revient

Dans le groupe E, les vice-champions du monde croates se sont imposés 0-4 en Slovaquie. Grâce à des buts de Vlasic, Perisic, Petkovic et Lovren, les Croates reviennent à la deuxième place, à égalité avec la Hongrie (9 pts) qui les avait battus en mars.

Le Pays de Galles s'est lui aussi relancé dans ce groupe où toutes les équipes ont joué 4 matches (6 pts) en battant l'Azerbaïdjan 2-1.

Groupe G: L'Autriche se relance

Après un départ catastrophique dans cette phase de qualifications - deux défaites contre la Pologne et en Israël - l'Autriche s'est relancée dans le groupe G en s'imposant 6-0 vendredi soir contre la Lettonie.

Dans ce groupe où toutes les équipes sont à cinq matches, les joueurs de Franco Foda sont désormais deuxièmes (9 pts) à trois longueurs de la Pologne (12 pts). Des Polonais qui se sont fait surprendre vendredi par la Slovénie (0-2) qui, elle, revient au 3e rang (8 pts). Lundi prochain, les Autrichiens se rendront à Varsovie pour une rencontre qui comptera beaucoup pour la qualification.

Groupe I: La Belgique reste invaincue

Sans les frères Hazard, blessés, les Belges sont venus à bout de Saint Marin, vendredi soir, après avoir peiné pour ouvrir la marque, ce qui a finalement été fait sur pénalty juste avant la pause. Ils s'imposent finalement 0-4. Batshuayi (2 buts), Mertens et Chadli ont assuré l'essentiel pour les Diables Rouges qui restent invaincus en cinq rencontre dans ce groupe.

La Russie, qui a gagné 1-2 en Écosse, est deuxième de ce classement à trois longueurs des Belges. Les deux formations s'affronteront en novembre.

(L'essentiel)