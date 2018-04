Mardi soir contre la Juve, l'affaire s'est jouée à la 64e minute, alors que le Real menait déjà 1-0. Ronaldo s'est élevé au beau milieu de la surface de réparation et a réussi le geste parfait, celui dont rêvent les enfants, une bicyclette limpide qui a fini dans le petit filet de Buffon. Barzagli a levé les épaules, l'air de dire «que voulez-vous qu'on fasse». Zinedine Zidane, qui en a vu d'autres, s'est frotté le crane incrédule et les 40 000 tifosi de la Juve se sont levés et ont applaudi.

«Je suis l'entraîneur mais je suis aussi quelqu'un qui aime le foot. Quand je vois un geste pareil... C'est pour ça que Ronaldo est différent des autres, parce qu'il peut faire ce genre de choses», a commenté l'entraîneur du Real à la fin de la rencontre. «Cristiano fait des choses parfois qui n'appartiennent qu'à lui. Et on peut dire que c'est un des plus beaux de l'histoire du foot, oui», a ajouté Zinedine Zidane, avant de nuancer, en plaisantant: son but «n'est peut-être pas aussi beau que le mien en finale à Glasgow».

De son côté, Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juventus, a aussi salué le geste: «Je ne sais pas si c'est un des plus beaux buts de l'histoire du foot, mais c'est un but extraordinaire. Ça fait quelques années que Cristiano est le meilleur avant-centre du monde. On peut seulement le féliciter. Il a une lucidité et une efficacité extraordinaires face au but. Les applaudissements, c'est une belle leçon des tifosi de la Juventus à tout le monde. Le foot est un spectacle. Quand tu as 22 ou 30 joueurs de haut niveau et quand tu vois un geste pareil, c'est bien d'applaudir».

(L'essentiel/afp)