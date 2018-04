Salah, la star de Liverpool, retrouve la Roma

Il marche sur l'eau et personne ne le sait mieux que la Roma: Mohamed Salah va tenter d'enterrer son ancien club, mardi (20h45, heure de Luxembourg) en demi-finale de la Ligue des champions, lui qui connaît une saison record avec Liverpool. Impossible de l'arrêter: samedi contre West Bromwich (2-2), l'attaquant égyptien a égalé le record du nombre de buts dans une saison de Premier League (à 38 matches) en marquant pour la 31e fois! Salah rejoint ainsi les Alan Shearer (1995-1996), Cristiano Ronaldo (2007-2008) et Luis Suarez (2013-2014), eux aussi, à 31 réalisations.

Et pourtant, ce n'est que sa première saison avec les Reds! Avec un total de 41 buts toutes compétitions confondues, ses statistiques ont déjà fait de lui le héros d'un Anfield qui chante son nom à chaque occasion. À 25 ans, Salah ne fait pas l'unanimité que du côté de Liverpool. Le rapide attaquant est tellement bon que ses pairs du syndicat des joueurs professionnels (PFA) l'ont honoré du titre de joueur de l'année, dimanche soir. «On se compare avec des grands noms. Battre le record de la Premier League, c'est quelque chose d'énorme en Angleterre et partout dans le monde. Il y a encore trois matches et je veux battre ce record», a lâché Salah, lors de la cérémonie de la PFA.

«Il est très fort»

Un signe ne trompe pas: Jürgen Klopp y a délégué le responsable du recrutement de Liverpool et son scout en Italie pour le représenter. Histoire de les remercier d'avoir déniché l'aubaine. La Roma n'a qu'à bien se tenir, mais elle le sait déjà, puisque c'est justement elle qui a vendu l'Égyptien pour 42 millions d'euros il y a seulement dix mois. Si c'était un transfert record pour Liverpool sur le moment, le montant fait office d'affaire de l'année moins d'une saison plus tard.

Sa réussite en Angleterre, après une dernière saison romaine de très haut niveau (19 buts et 13 passes décisives en 41 matches), n'a pas tellement surpris en Italie. Mais son ampleur, oui! «Maintenant il fait une saison incroyable et avec les effets Neymar, Coutinho, Dembélé, son prix est sans doute devenu plus élevé», a ajouté le dirigeant. «Il est très fort. Mais c'est étonnant parce qu'il est revenu dans un championnat où il n'avait pas réussi quand il était à Chelsea. Il a trouvé un entraîneur, des coéquipiers qui lui font confiance, une équipe qui lui convient bien, qui correspond à son style de jeu».

Il faudra le rattraper

À Liverpool, Jürgen Klopp a réussi à installer Salah à droite (avec beaucoup de libertés) d'un trident offensif avec Sadio Mané à gauche et Roberto Firmino en pointe. Ce «Fab Three» fait des ravages grâce au style intense prôné par l'Allemand. Mais les Romains en ont vu d'autres! S'ils parviennent à ralentir l'Égyptien comme ils avaient fait déjouer Lionel Messi et Luis Suarez en quart de finale contre le Barça, ils ont leur chance. Cette saison, personne ou presque n'y est arrivé. Mais personne ne connaissait aussi bien «Mo» que ses anciens coéquipiers.

«Celui qui parle le plus souvent avec Salah, c'est Manolas», a expliqué samedi le défenseur romain Bruno Peres avec le sourire. «On lui a fait passer le message qu'il fallait qu'il reste tranquille, sinon il va se prendre des coups. Maintenant, il ne faut plus que Kostas lui parle. Il faut qu'il s'énerve, comme ça il n'y réfléchira pas deux fois s'il faut lui mettre des coups». Salah les encaisse tous les week-ends en Angleterre, cela ne lui a pas franchement nui. Et pour lui mettre des coups, il faudra déjà le rattraper.

(L'essentiel/afp)