Ce joueur d'Arsenal chante avec des fans à LA

Imaginez que vous vous rendez dans votre bar sportif préféré avec les copains pour assister sur écran à un match du club que vous supportez. Soudain, vous tournez la tête et vous voyez l'un des titulaires habituels de l'équipe en train de chanter à vos côtés. C'est un peu ce qu'ont vécu quelques fans d'Arsenal à Los Angeles. Le joueur en question était l'international espagnol, Hector Bellerin. En tournée de préparation américaine avec les Gunners, le défenseur de 24 ans s'était déchiré les ligaments croisés en début d'année et n'était donc pas encore en état de disputer la rencontre amicale entre les Londoniens et les Colorado Rapids, mardi.

Du coup, l'Espagnol s'est dit qu'il pouvait tout aussi bien profiter du rêve américain à Los Angeles, pendant que ses coéquipiers suaient à Denver. Mais il n'était pas question pour lui de manquer le match et il n'a pas hésité à s'inviter dans un pub de la Cité des Anges, le Fox and Hound, pour se joindre à des fans de son équipe. Il en a profité pour danser et chanter avec eux à la gloire des Gunners. Bellerin s'est même amusé à surprendre des fans qui posaient devant le pub pour une photo, en s'incrustant à côté du groupe. Stupeur et rires garantis. Et pour couronner cette belle journée, Arsenal s'est imposé 3-0 face aux Rapids.

Quick stop with the local @arsenal supporters club in LA ???????? pic.twitter.com/mGcuAwSbV1— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) July 16, 2019

Karena masih dalam proses pemulihan cedera dan tidak masuk kedalam skuat, Héctor Bellerín memutuskan untuk ikut bergabung dengan komunitas fans Arsenal di Los Angeles untuk melakukan "NonBar" match Colorado Rapids vs Arsenal di sebuah pub bernama Fox & Hound. [@Arsenal_LA] pic.twitter.com/UZhqIV2Sqz— Gooners Report Indo (@Gooners_Report) July 16, 2019

Hector Bellerin sings along with fans in the pub as Arsenal star takes break from injury rehab to watch his team's victory against Colorado Rapids in LA https://t.co/k540WqTAZr— MailOnline Sport (@MailSport) July 16, 2019

(L'essentiel/Sport-Center)