Le Fola puni par une ancienne star brésilienne

Sauf énorme surprise, le Fola Esch ne verra pas la phase de groupe de l'Europa Conference League, la nouvelle coupe d'Europe mise en place par l'UEFA cette saison. Les Eschois ont été battus par les Kazakhs de Kairat Almaty en barrage aller de la compétition, jeudi soir, à Josy-Barthel (1-4). Une contreperformance qui oblige le champion du Luxembourg à s'imposer avec quatre buts d'écart au Kazakhstan pour obtenir son billet... Très compliqué.

Car malgré l'ouverture du score de Mustafic à la 19e, les Luxembourgeois ont été dominés dans les grandes largeurs. La faute à un nom bien connu des amateurs de football. Le Brésilien Vagner Love, 37 ans et 25 sélections en Seleção, a causé bien des misères aux hommes de Sébastien Grandjean. Déjà auteur d'une passe décisive sur l'égalisation de Shushenachev (28e), l'ancien du CSKA Moscou et de l'AS Monaco a inscrit un doublé (37e et 69e sur pénalty).

Entre temps, Ricardo Alves avait marqué le troisième but kazakh juste avant la mi-temps (43e). Trop pour le Fola qui devra donc réaliser un exploit retentissant pour éventuellement croiser la route de Totteham ou de l'AS Rome et rêver d'une épopée européenne en C4...

(th/L'essentiel)