Le Napoli est décidément très solide

Naples a conforté dimanche sa place de leader du championnat d'Italie en allant s'imposer (0-1) sur le terrain de l'Atalanta Bergame, à l'issue d'un match très disputé et qui confirme la solidité de l'équipe de Maurizio Sarri. Ce déplacement à Bergame avait tout d'un piège pour les Napolitains. En forme, l'Atalanta est remontée ces dernières semaines jusqu'à la septième place et elle pose toujours des problèmes à Marek Hamsik et ses équipiers.

Serie A

21e journée



Dimanche

Bergame - Naples 0-1

Bologne - Benevento 3-0

Sampdoria - Fiorentina 3-1

Lazio Rome - Chievo Vérone 5-1

Hellas Vérone - Crotone 0-3

Sassuolo - Torino 1-1

Udinese - SPAL 1-1

Cagliari - AC Milan 1-2

Inter Milan - AS Rome 1-1



Lundi

Juventus - Genoa

Mais Naples a confirmé qu'il avait l'étoffe d'un possible champion avec ce succès qui pourrait s'avérer très précieux dans la course au titre. En attendant, il offre provisoirement à Naples quatre points d'avance sur la Juventus, sa dauphine. Dimanche, c'est le Belge Mertens qui a marqué le seul but du match, superbement lancé de l'extérieur du droit par Callejon à l'extrême limite du hors-jeu (65e). L'attaquant napolitain a choisi le bon moment pour se réveiller puisque cela faisait 910 minutes qu'il n'avait pas réussi à marquer.

La suite de la 21e journée a été marquée par le très net succès de la Lazio Rome, qui a écrasé le Chievo Vérone (5-1) au stade Olympique. Malgré la blessure de leur buteur Immobile, les joueurs de Simone Inzaghi ont réussi un match remarquable, avec notamment un but du Portugais Nani et un nouveau doublé de Milinkovic-Savic, qui s'affirme match après match comme l'un des plus grands espoirs du football européen. La Sampdoria Gênes a de son côté conforté sa 6e place en battant la Fiorentina (3-1) grâce à un triplé de Quagliarella. À presque 35 ans, l'attaquant italien réussit la meilleure saison de sa carrière. Il en est déjà à 15 buts cette saison, sur les 123 qu'il a inscrit depuis ses débuts en Serie A.

