Une blague de Silva considérée comme raciste

L'histoire part d'une blague entre deux joueurs – et amis – de Manchester City. Bernardo Silva a publié sur les réseaux sociaux une photo de Benjamin Mendy enfant, à côté d'une image faisant la pub pour une marque espagnole d'arachides au chocolat, Conguito. Marque qui a été condamnée par «Kick It Out» et les militants antiracistes. Le joueur portugais des Citizens a effacé le message 45 minutes après sa publication et l'a suivi de ce message: «Je ne peux même plus plaisanter avec un ami de nos jours.»

La Fédération anglaise de football s'est emparée de l'affaire et a accusé Bernardo Silva d'avoir utilisé des stéréotypes raciaux pour caractériser son coéquipier. Si la FA décide de le sanctionner, il est probable que l'organe directeur recommandera une suspension plutôt lourde. Les incidents racistes sur les terrains entraînent une exclusion d'au moins six matches.

Le meneur de jeu de Manchester City a décidé de se défendre en écrivant une lettre à la Fédération anglaise. Il dit regretter son tweet controversé sur Benjamin Mendy et s'excuse d'avoir involontairement offensé quiconque. La missive de Bernardo était accompagnée d'une déclaration de soutien de Mendy, qui a déclaré qu'il n'avait pas été offensé par le tweet.

La fédération enquête également sur une vidéo du Portugais qui demande à Mendy – tout habillé en noir – pourquoi il était nu? Il l'avait postée sur Instagram l'été dernier.

(L'essentiel/CAZ)