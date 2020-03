Ronaldo donne des nouvelles de sa maman

Cristiano Ronaldo vit une période particulièrement compliquée sur le plan personnel. La star portugaise s'est rendue en urgence sur son île natale de Madère pour être au chevet de sa maman, victime d'un AVC mardi matin à Funchal. Pour justifier son absence de l'entraînement, la Juventus a simplement avancé «des raisons personnelles».

Mardi soir, le joueur a lui même communiqué sur les réseaux sociaux, en remerciant tout le monde pour les messages de soutien. Il en a profité pour donner des nouvelles de sa mère: «Son état est stable, elle se remet à l'hôpital. Moi et ma famille remercions l'équipe médicale qui veille sur elle », a-t-il indiqué tout en réclamant «gentiment» que leur intimité soit respectée.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.