Meunier a toujours la langue trop bien pendue

Après la rouste encaissée à Lucerne contre la Suisse (5-2), certains Belges ont fait la même erreur qu'il y a quelques semaines, lorsqu'ils s'étaient jugés supérieurs aux Français, qui les avaient pourtant éliminés de la Coupe du monde en Russie. Ils l'avaient alors payé cher sur les réseaux sociaux, notamment de la part des supporters des Bleus, qui ne les ont pas lâchés pendant de longs mois.

Dimanche soir, Thomas Meunier a encore remis quelques pièces dans la machine. Le latéral droit du Paris Saint-Germain est un coutumier des déclarations à l'emporte-pièce et son jugement de la partie entre la Nati et les Diables Rouges a de quoi surprendre, pour être poli, après la démonstration d'efficacité des Helvètes. «C'était catastrophique. On a complètement craqué, a soufflé le joueur. Même avec une défaite on pouvait encore passer, c'est ça qui est grave, et on prend une branlée ici, ce n'est pas normal!»

Mais c'est ensuite que le Belge a un peu perdu le sens des réalités. «On ne peut même pas comparer la Suisse et la Belgique. Sur le papier on est plus forts, sur le terrain on est plus forts, si on regarde les rencontres précédentes on est plus forts... C'est une grosse faute professionnelle», a-t-il osé. Il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux ne s'occupent de son cas. Et cette fois, les supporters suisses se sont joints au cortège de vannes.

Ce 5-2 va faire regretter à Thomas Meunier ses déclarations d'avant-match... Oh wait c'était après https://t.co/r2lIAhGzCq— Adrien Schnarrenberger (@Bergi02) 19 novembre 2018

[#Decla du 24 septembre] Meunier ???????? : "Vous savez , je vous donne rendez-vous en juin pour les demi-finals ou la finale de la #NationsLeague" (Dans l'émission #BreakingSport pour la revanche contre la ????????)Résultat :Suisse 5-2 Belgique = Élimination en phase de poule ❌ pic.twitter.com/QNoHnboQ6m— Cartel FC (@cartelfootclub) 18 novembre 2018

Le problème des Belges c'est qu'ils se croient toujours plus forts que les autres... Alors que... Après s'être pris 5-2, dire on était plus fort comme vient de le dire Meunier. Affligeant. #SUIBEL— Mebilo13 ⭐⭐ (@Mebilo13) 18 novembre 2018

Meunier: "On ne peut même pas comparer la Suisse et la Belgique. Sur le papier on est plus forts, sur le terrain on est plus forts[...]Coucou @ThomMills , au moins vous êtes toujours plus forts que nous pour la bière... Pis ici on est sympa on est pas rancunier #SUIBEL pic.twitter.com/KBQAfQ7BZd— Alain Emery (@alainemery) 19 novembre 2018

