La Bundesliga est en deuil. Un accident tragique s'est produit à l'Allianz Arena lors du match de vendredi soir entre le FC Bayern Munich le SC Paderborn (3-2). Une fillette de 14 mois s'est effondrée pendant la rencontre. Elle est décédée peu après.

L'officialisation de la nouvelle est tombée samedi. Selon le club bavarois, la malheureuse n'était autre que la nièce du joueur de Paderborn Streli Mamba.

«Après plusieurs tentatives de réanimation, la jeune fille a été emmenée dans une clinique de Munich par ambulance, mais n'a pas pu être secourue et est décédée», a expliqué le FC Bayern dans un message. «L'ensemble du FC Bayern est profondément ébranlé et exprime sa plus profonde sympathie à la famille de la jeune fille.»

Der gesamte #FCBayern ist tief erschüttert und drückt der Familie des Mädchens sein tiefstes Mitgefühl aus.– FC Bayern München (@FCBayern) February 22, 2020

Le SC Paderborn a également confirmé l'identité de la jeune fille décédée et est consterné: «L'ensemble du SCP07 est profondément secoué et exprime sa plus profonde sympathie à la famille. Le SCP07 demande de respecter l'intimité de la famille du joueur et, comme la famille, ne commentera pas cet incident.»

Blaise Craviolini

(L'essentiel)