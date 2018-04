Zlatan assure qu'il sera à la Coupe du monde

Zlatan Ibrahimovic l'assure: il participera bien à la prochaine Coupe du monde, qui débutera le 14 juin prochain en Russie. «Je vais aller au Mondial, a-t-il indiqué mardi, dans le Jimmy Kimmel Live!, une émission de divertissement sur ABC, c'est la seule chose que je peux dire. Si j'en dis plus, des gens vont m'en vouloir. Je dois faire attention à ce que je dis maintenant. Une Coupe du monde sans moi ne serait pas une Coupe du monde».

Dimanche dernier, l'attaquant suédois avait déjà indiqué sur Twitter (voir ci-dessous) que «la probabilité qu'(il) joue le Mondial (était) très élevée». Rappelons qu'il avait pourtant pris sa retraite internationale en 2016.

Au cours de son passage dans l'émission de Jimmy Kimmel, Zlatan Ibrahimovic en a par ailleurs profité pour faire une déclaration fracassante: «Je ne suis pas un Suédois typique mais j'ai mis la Suède sur une carte. Avant de venir à Los Angeles, j'ai vu qu'il y avait des tremblements de terre. Mais un comme celui-là manquait ici, a-t-il poursuivi, en faisant référence au retentissement que son magnifique premier but avait créé en Californie.

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018