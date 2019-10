Fernando Santos vole au secours de Bernardo Silva

Le sélectionneur portugais, Fernando Santos, a pris la défense, jeudi, du joueur de Manchester City Bernardo Silva, qui risque six matches de suspension pour un tweet qu'il voulait humoristique à destination du Français Benjamin Mendy mais qui pourrait être jugé raciste. «C'est complètement absurde, Bernardo Silva est l'un des jeunes que je connais avec le meilleur caractère humain et social (...) ce qui est en train de se passer n'a pas beaucoup de sens, il ne mérite pas ça», a réagi jeudi Fernando Santos lors de l'annonce de sa liste pour les prochaines échéances de la sélection portugaise.

L'international portugais de 25 ans, convoqué pour les matches de qualification à l'Euro 2020 des champions en titre face au Luxembourg et à l'Ukraine, est poursuivi par la fédération anglaise de football (FA) pour «mauvais comportement» sur les réseaux sociaux, avec la circonstance aggravante qu'il était fait allusion dans son tweet à la race, la couleur ou l'ethnie.

Le 22 septembre, après un match, Silva avait tweeté une photo de son coéquipier Benjamin Mendy enfant, accolée au dessin d'un personnage d'une marque espagnole de cacahuètes enrobées de chocolat. L'international français, très ami avec Silva et très actif sur les réseaux sociaux avait liké le message, mais le tollé a été immédiat. Silva a jusqu'au 9 octobre pour faire connaître sa défense aux autorités du football anglais.

We all know bernardo silva and mendy are best friends. Mendy himself sent a letter to the FA saying he wasn’t offended by the tweet. It was a light hearted joke by silva. If anything, punishing silva after mendy’s clarification is racist. Political correctness gone wrong...????‍♂️ pic.twitter.com/NRsOD5wOuB