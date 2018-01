La Juve et Buffon s'approchent de la finale

Le cap de la quarantaine n'a pas été trop compliqué à passer pour Buffon. Quadragénaire depuis deux jours, le grand gardien de la Juventus a arrêté un penalty de «Papu» Gomez en première période puis a réussi une sortie tonitruante et décisive devant Petagna en fin de match pour garder son but inviolé. Le but turinois a lui été marqué dès la 3e minute sur un beau slalom de Higuain, totalement déchaîné en première période.

Résultats - Demi-finales aller



Mardi

Atalanta Bergame - Juventus Turin 0-1



Mercredi

AC Milan - Lazio Rome

«On a affronté une grande équipe et c'était important de marquer, autant que de ne pas prendre de but. On est à un pas de la finale», a estimé l'Argentin à l'issue du match. Le résultat est idéal pour la Juventus, dont l'entraîneur Massimiliano Allegri avait assuré avant le match qu'il serait satisfait «avec un but marqué». «C'est une victoire que nous avons construite en première période, durant laquelle on a joué un bon football. Mais ils nous ont mis sous pression et on a subi les cinq dernières minutes», a reconnu mardi le technicien italien.

Presque imbattables à domicile, les Turinois n'auront qu'à gérer leur avantage lors du match retour fin février au Juventus Stadium. Ils se méfieront tout de même de l'Atalanta, qui a encore montré beaucoup de qualité mardi, même si elle n'a pas été très efficace en attaque. Mais les joueurs de Gian Piero Gasperini ont livré un vrai combat et ont parfois franchement secoué la «Juve» dans un match très intense. Mercredi, la deuxième demi-finale aller mettra aux prises l'AC Milan et la Lazio Rome au stade San Siro.

