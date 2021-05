Tensions à Old Trafford, United-​​Liverpool reporté

La tension n’est pas retombée entre les supporters de Manchester United et leurs dirigeants. Des milliers de fans s'étaient donné rendez-vous à 14h heure locale pour manifester autour du stade d’Old Trafford, mais plusieurs dizaines d'entre eux ont réussi à s'inviter sur la pelouse mythique.

Pendant ce temps-là, les supporters de Man United se sont introduits dans Old Trafford pour protester contre la famille Glazer. pic.twitter.com/ZPeucsakcB — PLFrance_ ???????? (@PLFrance_) May 2, 2021

À cause de cette manifestation, le match contre Liverpool (prévu initialement à 17h30 heure luxembourgeoise) a été reporté.

«Vous pouvez acheter notre club mais vous ne pourrez pas acheter notre cœur et notre âme», pouvait-on lire sur une bannière, alors que les fans portaient, pour nombre d'entre eux, les couleurs vert et or, symboles de la protestation anti-Glazer (les propriétaires du club), car ils évoquent Newton Heath, club fondé en 1878 et qui allait devenir 24 ans plus tard Manchester United.

Ils ont allumé des fumigènes, sont montés sur les cages et dans les tribunes, chantant «Nous voulons le départ des Glazer». Il n'était pas encore certain à un peu plus d'une heure du match que le stade ait été totalement vidé des intrus.

Pendant ce temps-là, les fans continuent de se faire entendre ️ #MUFC #GlazersOUT pic.twitter.com/bLl1eeqC6V — Manchester United (@MUnitedFR) May 2, 2021

Dans le même temps, en centre-ville, une manifestation s'est tenue devant l'hôtel où étaient rassemblés les joueurs de Manchester United pour empêcher le départ des bus.

Dans un contexte qui a toujours été tendu avec la famille américaine Glazer, propriétaire du club, le récent épisode du projet de Super Ligue européenne dissidente, à laquelle étaient mêlés les Red Devils, a fait monter la pression de quelques crans.

Le club avait même annoncé, peu après avoir jeté l'éponge pour la Super Ligue, le départ à la fin de l'année d'Ed Woodward, le vice-président exécutif et représentant des Glazer au club, symbole de tous les maux pour les fans.

En cas de victoire des Reds sur la pelouse de leur principal rival historique, Manchester City ne pourrait plus être rejoint par United et serait sacré à deux jours de sa demi-finale retour de Ligue des champions contre le PSG.

(L'essentiel/AFP)