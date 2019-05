Gerard Lopez et Lille ont (déjà) fêté leur place en C1

Gerard Lopez en plein question-réponse avec les journalistes. Et puis... pic.twitter.com/NmWUWrcZSy — LOSC (@losclive) 12 mai 2019

Dimanche, c'était jour de fête à Lille! Dans une folle ambiance, le Losc a quasiment assuré son fauteuil de dauphin en L1 et donc sa qualification pour la prochaine Ligue des champions en battant Bordeaux (1-0). Un dénouement amplement mérité pour les Nordistes qui ont réalisé une saison exceptionnelle, un an seulement après avoir arraché in extremis leur maintien dans l'élite.

À la fin de la rencontre, le président luxembourgeois du club, Gerard Lopez, est descendu sur la pelouse pour, avec les joueurs et le staff technique, longuement communier avec le public qui scandait à tue-tête «le Losc en Ligue des champions». Plusieurs scènes de joies captées sur le terrain et dans les coulisses, notamment un «enlèvement» du président en pleine interview, ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

«On est dans une position économique assez avantageuse»

La dernière participation des Dogues à la phase de poules de la Ligue des champions remonte à sept ans, lors de la saison 2012/2013, sous l'ère Rudi Garcia. Alors autant dire que le club veut être à la hauteur de l'événement. Lundi dans le journal L'Équipe, Gerard Lopez n'a pas caché son ambition: «L’idée, ce n’est pas juste de participer, c’est clair et net (...) À partir de là, on aura une enveloppe d’investissement qui nous permettra d’être compétitifs. On est dans une position économique assez avantageuse».

Une quarantaine de millions d'euros pourrait ainsi être dédiés au recrutement l'été prochain. Sachant que Lille a aussi un objectif de 100 millions d'euros de ventes. Nicolas Pépé, Thiago Mendes et Adama Soumaoro, sont les principaux joueurs susceptibles de partir cet été.

Ce genre de moments ❤️ pic.twitter.com/WkIywBtlKE — LOSC (@losclive) 12 mai 2019

(nc/L'essentiel/afp)