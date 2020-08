Le Fola éliminé de la course à la Ligue des champions

Le Fola n'a pas fait le poids. Le club eschois a été éliminé par les Moldaves du Sheriff Tiraspol (2-0) en tour préliminaire de la Ligue des Champions, mercredi. À l'extérieur mais à huis clos, le premier de la BGL Ligue a été mené dés la 36e minute et l'ouverture du score de Abang.

Dejvid Sinani a bien eu l’opportunité d'égaliser juste avant la mi-temps, mais le milieu de terrain a perdu son face à face devant le gardien moldave. Quelques secondes plus tard, c'est le Sheriff qui était à deux doigts de doubler la mise, mais Boban frappait le poteau.

Sûr de sa supériorité, le champion de Moldavie multipliait les occasions en deuxième période sans pour autant creuser l'écart. Jusqu'à la 80e minute et le but de Lukic qui nettoyait la lucarne suite à un centre de Mioc. Dommage pour le Fola qui n'aura pas l'occasion de poursuivre sa route en Ligue des champions. Stefano Bensi et ses partenaires devront désormais attendre la mi-septembre pour rêver d'une éventuelle épopée en Ligue Europa...

(th/L'essentiel)