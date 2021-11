Quand Cristiano Ronaldo réalise le rêve d’une fillette

Jeudi, à l’Aviva Stadium de Dublin, la plus belle scène de la soirée s’est certainement déroulée... au coup de sifflet final du match nul et vierge entre l’Irlande et le Portugal (0-0) comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Alors que l’arbitre venait de mettre un terme à la partie, une petite supportrice s’est précipitée sur la pelouse en direction de Cristiano Ronaldo. Une tentative annihilée par le service de sécurité. Témoin de la scène, le capitaine de la Seleçao (183 sélections, 115 buts) a alors endossé son traditionnel costume de sauveur et a fait signe aux stadiers de laisser passer la fillette.

L’attaquant de Manchester United a alors pris la jeune fan dans ses bras, avant de lui donner son maillot. Un geste de grande classe de la part du quintuple Ballon d’or qui a littéralement fait fondre en larmes l’enfant et provoqué les applaudissements du stade. Cerise sur le gâteau pour la fillette, cette dernière a eu droit à une séance de photos improvisée au pied d’une des quatre tribunes avec le chandail de son idole.

Malgré cette contre-performance, Ronaldo et ses coéquipiers restent en bonne position pour décrocher leur billet pour le Qatar. Pour officialiser leur qualification, les Lusitaniens ne devront pas perdre la finale du groupe A contre la Serbie, dimanche soir, à Lisbonne.

This little girl invaded the pitch at the end of the #IREVPOR game. She was chased and caught by stewards. #Ronaldo gave her his Jersey and she was embraced by her dad as she was escorted from the pitch. She now has this memory for life. What a class act @Cristiano is.#IRLPOR pic.twitter.com/JIPinYpIlo