Danel Sinani est dans une forme éblouissante

Un joueur luxembourgeois se distingue après deux journées de Ligue des Nations. Danel Sinani, 21 ans, est ainsi impliqué dans quatre buts de son équipe (deux buts, deux passes décisives). Seul l'Espagnol Marco Asensio a fait aussi bien.

Le milieu de terrain du F91 a grandement contribué aux deux victoires en deux matches du Luxembourg, contre la Moldavie (4-0) samedi dernier et à Saint-Marin (3-0), mardi.

Le jeune joueur est décidément en pleine réussite en ce moment. Lors de la qualification historique de son club pour l'Europa League face à Cluj , il avait déjà inscrit trois buts.

4 - @marcoasensio10 ???????? and Danel Sinani ???????? have been involved in 4 #NationsLeague goals, more than any other player. Future. pic.twitter.com/pWUQjVmneP