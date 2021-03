La France tenue en échec, la Belgique fait le job

L'équipe de France a déçu pour ses débuts dans les qualifications pour le Mondial-2022 en concédant le match nul 1 à 1 contre l'Ukraine, mercredi soir au Stade de France.

Antoine Griezmann a ouvert la marque à la 19e minute d'une superbe frappe enroulée dans la lucarne -son 34e but en équipe de France-, mais les Ukrainiens ont égalisé avec un but contre son camp de Presnel Kimpembe (57e).

L'équipe de France pourra regretter plusieurs occasions manquées en première période. Le second acte a été beaucoup plus poussif pour les champions du monde qui malgré l'entrée de Dembélé, Pogba et Martial n'ont pas réussi à véritablement mettre en danger une défense ukrainienne bien regroupée. Les Bleus poursuivront leur campagne de qualifications le 28 mars au Kazakhstan et le 31 mars en Bosnie-Herzégovine.

Griezmann vient de marquer un magnifique but pour l’Equipe de France ????????



pic.twitter.com/cFgArTAVdd

Dans les autres rencontres du soir, la Belgique s'est bien remis de l'ouverture du score précoce du Pays de Galles (Wilson, 10e). De Bruyne (22e), T. Hazard (28e) puis Lukaku sur pénalty (73e) ont finalement permis aux Diables Rouges de triompher.

De son côté, le Portugal a eu besoin d'un but contre son camp en première mi-temps pour battre l'Azerbaïdjan à Turin. Cristiano Ronaldo, sur une pelouse qu'il connaît par cœur, n'a pas réussi à marquer son 103e but en sélection. À noter également la défaite des Pays-Bas en Turquie (4-2).

(L'essentiel)