«Le départ de Messi a été un moment choquant»

C’est la deuxième bonne nouvelle de la semaine pour le FC Barcelone. Alors que le club blaugrana a de nouveau été autorisé à remplir le Camp Nou dès la semaine prochaine, suite à l’allègement des restrictions sanitaires par les autorités catalanes, il pourrait aligner dimanche contre Valence sa recrue Sergio Agüero. Absent depuis dix semaines et son arrivée en Catalogne à cause d’une blessure au mollet, l’ancien buteur de Manchester City – il a passé 10 ans chez les Citizens! – a retrouvé le chemin des filets mercredi lors d’un match amical à huis clos contre l’UE Cornella en marquant un vrai but de renard des surfaces.

Alors que son grand retour en compétition officielle se profile, Sergio Agüero a donné une interview, publiée jeudi par le quotidien El Pais. «Est-ce que j’ai des regrets d’avoir signé au Barça? Non. Soyons honnêtes, quel joueur n’aimerait pas jouer au Barça? Je dirais que la plupart des joueurs aimeraient porter ce maillot, peu importe que le Barça soit bon ou mauvais.»

First goal for Kun ???? pic.twitter.com/GsjztZWViN — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 13, 2021

Puis il a poursuivi sur le départ pour le PSG de son compatriote argentin Lionel Messi: «C’était un moment choquant. Il était très mal. Quand je l’ai appris, je ne pouvais pas y croire. Je suis arrivé avec l’espoir de jouer avec Léo et qu’une bonne équipe serait constituée, ce que le club essayait de faire. Quand ils m’ont appelé, j’ai pensé: "Je me fiche de mon salaire. Je vais aller bien et je vais aider l’équipe autant que je peux".»

Pour le «Kun», 33 ans, l’attente devrait prendre fin dans les jours à venir. Après la réception de Valence dimanche, le Barça, dernier de son groupe de Ligue des champions avec deux défaites en autant de matches, accueillera le Dynamo de Kiev. Puis, le 24 octobre, le Real Madrid, leader, viendra défier un FC Barcelone neuvième de Liga pour le premier clasico de la saison.

(L'essentiel/Sport-Center)