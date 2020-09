Messi veut mettre un point final à la crise au Barça

On n’avait pas entendu Lionel Messi depuis la reprise du championnat espagnol et son annonce de rester au FC Barcelone, malgré le fait qu’il avait, disait-il, exprimé le désir de partir tout au long de la saison. Dans une interview à paraître mercredi, dans le quotidien catalan Sport, l’Argentin a décidé de mettre un terme à la crise que son annonce avait engendrée: «Après tant de désaccords, je voudrais y mettre un point final, a-t-il déclaré. Tous les supporters du Barça doivent rester unis et espérer que le meilleur est à venir».

Revenant sur son annonce de départ, il y a plus d’un mois, le n°10 a tenu à expliquer: «J’assume mes erreurs, qui n’ont existé que pour rendre meilleur et plus fort le FC Barcelone». Messi avait demandé à son club de toujours de résilier son contrat courant jusqu’en juin 2021, en vertu d’une clause de départ qui, selon le club, n’était plus valable cet été.

Il a aussi tenu à envoyer un message aux supporters des Blaugranas: «Si à un quelconque instant certains ont pu être blessés par quelque chose que j’ai dit ou fait, qu’ils ne doutent pas que j’ai toujours agi en pensant au meilleur pour le club. Il faut ajouter la passion à l’imagination pour atteindre nos objectifs, nous devons rester unis et regarder dans la même direction».

De bien belles paroles, quelques jours après un post Instagram pour le départ de son pote Luis Suarez (à l’Atlético Madrid), où il se montrait plutôt «agressif» envers les dirigeants du FCB. Reste que les supporters seront certainement touchés par ces mots, eux qui sont sous le charme de la «Pulga» depuis de nombreuses années.

(L'essentiel/Yves Desplands)