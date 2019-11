Qui sera le vingtième qualifié pour l'Euro?

La dernière journée des éliminatoires, mardi, accouchera de l'identité du 20e qualifié pour l'Euro 2020: qui de la Hongrie, du pays de Galles ou de la Slovaquie décrochera l'ultime ticket distribué via ces qualifications? Dix-neuf plus un qui font vingt. Avant les barrages de mars, qui offriront les derniers billets pour la compétition à quatre des seize barragistes désignés via la Ligue des nations, la première vague de qualifications prend fin.

Alors que deux nouvelles sélections, la Suisse et le Danemark, ont validé leur qualification lundi, en plus des 17 déjà connues, le 20e et dernier ticket se jouera dans le groupe E, celui de la Croatie, déjà assurée de terminer première. La Hongrie, le pays de Galles et la Slovaquie ont tous trois une chance de l'obtenir.

S'il y a un vainqueur dans le match pays de Galles - Hongrie, celui-ci verra l'Euro. Si l'opposition accouche d'un match nul, alors les Slovaques pourraient s'engouffrer dans la brèche pour se qualifier, à condition de s'imposer contre l'Azerbaïdjan. Par ailleurs, dans d'autres groupes déjà décantés, l'Allemagne, contre l'Irlande du Nord, et les Pays-Bas, face à l'Estonie, se disputent la première place. Les Allemands ont l'avantage, avec pour le moment deux points d'avance sur les Néerlandais.

Finir tête de série

La Pologne et la Belgique, dans leurs groupes respectifs, sont déjà assurés de terminer premiers, mais ils voudront s'imposer pour maximiser leurs chances d'être têtes de série pour le tirage au sort du 30 novembre, qui s'annonce extrêmement complexe, notamment en raison des contraintes géographiques de cet Euro organisé dans douze villes d'Europe. En effet, les pays organisateurs, s'ils sont qualifiés, sont automatiquement répartis par paires (Danemark et Russie dans le même groupe, Espagne et Irlande aussi, etc...).

Enfin, la soirée de mardi permettra de connaître les seize équipes qui se disputeront en mars les quatre derniers tickets dans des barrages. Leur identité dépend des résultats de la Ligue des nations, cette nouvelle compétition de l'UEFA lancée après le dernier Mondial. Les barragistes connaîtront leur sort le 22 novembre, lors du tirage au sort des barrages.

Les matches de mardi (20h45)

Groupe C

Pays-Bas - Estonie

Allemagne - Irlande du Nord

Groupe E

Pays de Galles - Hongrie

Slovaquie - Azerbaïdjan

Groupe G

Pologne - Slovénie

Lettonie - Autriche

Macédoine du Nord - Israël

Groupe I

Belgique - Chypre

San Marin - Russie

Écosse - Kazakhstan

(L'essentiel/afp)