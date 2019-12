Du «racisme politique» dans le vestiaire du Barça

Dans un registre différent que celui du sport, la crise catalane fait régulièrement la «une» de l'actualité. Le débat - lorsque ce ne sont pas des affrontements - entre pro et anti-séparatistes fait rage. Le sport vient néanmoins d'être affecté par ces troubles chroniques à travers le renvoi du clasico de la Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid, prévu initialement le 26 octobre dernier.

Par la bouche d'Emmanuel Petit, champion du monde 1998 et d'Europe 2000 avec les Bleus, on a appris que ces tensions politiques existaient déjà lorsqu'il portait le maillot du Barça en 2000-2001 (ça, on le savait déjà), mais qu'elles plombaient également le vestiaire de l'équipe «blaugrana».

Dans l'émission «Le Vestiaire» justement, dont il est l'un des animateurs sur la chaîne RMC Sport, l'ancien défenseur a même lâché le terme d'atmosphère «invivable». «J'ai été confronté au racisme au Barça, de temps en temps, même si, avec certains joueurs, c'était assez fréquent«, a-t-il confié en parlant implicitement des tensions entre joueurs pro et anti-séparatistes.

L'histoire n'est-elle pas un éternel recommencement?

(L'essentiel/Sport-Center)