Griezmann, Suarez et Messi portent le Barça!

Samedi 19 octobre

Le trio «GSM» combine, Barcelone domine! Antoine Griezmann, Luis Suarez et Lionel Messi ont chacun marqué à Eibar (3-0) samedi, permettant au Barça de prendre provisoirement la tête du Championnat d'Espagne avant le déplacement du Real Madrid à Majorque pour la 9e journée. Au stade Ipurua, Griezmann a ouvert le score en gagnant son face-à-face avec le gardien avec l'aide du poteau (13e), avant de servir Messi, buteur d'un tir croisé (58e). Et Suarez s'est joint à la fête sur une offrande de l'Argentin et une action initiée par Griezmann (66e). Ce net succès confirme le rebond des Catalans après un début de saison poussif.

Vendredi 18 octobre

Un doublé d'Angel Di Maria en première période, deux buts signés Kylian Mbappé et Mauro Icardi en fin de partie ont permis à Paris de signer son 8e succès de la saison, 4-1 à Nice, vendredi, en ouverture de la 10e journée du Championnat de France. Le PSG compte provisoirement cinq points d'avance sur son dauphin Nantes, en déplacement à Metz samedi. Les deux buts rapides de Di Maria (15e, 21e) ont laissé présager un score fleuve, la mais les Niçois sont revenus au score grâce à Ignatius (67e) avant de se voir réduits à neuf après les exclusions de Cyprien (74e, 2e avertissement) et Herelle (76e). Mbappé, entré cinq minutes plus tôt, a alourdi l'addition (88e) avant un nouveau but d'Icardi (son deuxième pour Paris).

Le magnifique but de Di maria pic.twitter.com/EPB5HjgTPj — Amine (@AmineFCB_) October 18, 2019

(L'essentiel/afp)