Ronaldo rassure ses fans: «Je suis toujours beau»

La semaine dernière, Cristiano Ronaldo avait été touché au visage, lors de la gifle 7-1 infligée au Deportivo La Corogne. Le Portugais avait terminé le visage en sang et avait demandé le téléphone portable d'un des physios de son club pour constater l'étendue des dégâts. Le joueur a ensuite passé la semaine à se soigner et n'a pas participé à l'élimination piteuse du Real en Coupe du Roi face à Leganes.

Rassurez-vous, l'attaquant de 32 ans va bien. Et il n'a rien perdu de sa verve: «Les joueurs me donnent souvent des coups, car ils doivent essayer de m'arrêter. Mais cette fois, je n'ai pas été chanceux, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à un réseau social chinois. Aujourd'hui, je me sens mieux, je suis toujours heureux, toujours beau et ma vue est aussi bonne qu'avant.»

«Encore tôt»

«CR7» a également profité de cette semaine pour réaffirmer son amour du Real Madrid, quelques jours après que le journal «AS» a fait sa une à propos de ses prétendues envies de départ. Alors? Un retour à Manchester United? Un dernier contrat en or au PSG? Rien de tout ça. «J'aime vivre ici, je vis là depuis 2009 et j'aime le climat et les gens, a-t-il répondu. L'Espagne est un super pays et bien sûr que j'ai envie de rester. J'aime ce club.»

Après une nuée de titres sous la houlette de Zinédine Zidane, le club madrilène est à la peine cette saison. La Liga est déjà perdue et la Coupe du Roi lui a filé entre les doigts cette semaine. Ne reste donc plus que la Champions League, où le Real Madrid défiera le Paris St-Germain dès les 8es de finale. «Nous sommes tous très, très déçus de notre position actuelle, mais il est encore tôt, a analysé le quintuple Ballon d'Or. Peut-être qu'à la fin de la saison nous remporterons la C1 et, alors, les gens diront 'quelle saison incroyable'...»

(L'essentiel/rca)