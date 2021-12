Le meilleur (et le pire) de cette fin d’année

On commence avec l’équipe nationale thaïlandaise, qui a remporté le match aller de la demi-finale de la Suzuki Cup contre le Viêt-Nam (2-0). Chanathip Songkrasin a inscrit un doublé pour la Thaïlande, dont ce but du plat du pied qui a conclu une remarquable action collective.

On ne peut décidément pas passer à côté du bijou de Karim Benzema. En Liga, le Français du Real Madrid a inscrit un doublé en trois minutes, dont cette merveille de frappe enroulée contre l’Athletic Bilbao. Au final, les Merengue se sont imposés 2-1.

Karim Benzema .....the guy is phenomenon . The goal was electric against Athletic Bilbao . pic.twitter.com/J3JM55kCtK — Moses Michaelson P. G ???????????????? (@Michaelson313) December 23, 2021

On enchaîne avec la Ligue 1, et le but de Randal Kolo Muani contre Saint-Etienne. Les Canaris se sont imposés 1-0 sur la pelouse des Verts, grâce a un étourdissant solo de l’attaquant de 23 ans.

Le but de Kolo Muani est sublime, mais c’est toute l’action qui vaut le coup d’œil. Superbe travail de Quentin Merlin (2002) au départ sur son côté gauche. pic.twitter.com/Gc46Appdd3 — Le chercheur de talents (@LeChercheurDT2) December 23, 2021

On termine avec un incident qui a émaillé la fin de rencontre entre Lucchese et Alessandria (2-2), en Serie C italienne. Visiblement remonté, l’entraîneur assistant de Lucchese s’en est pris à une membre du staff adverse dans les arrêts de jeu, lui assénant un violent coup de boule. Il a logiquement été expulsé.

(L'essentiel/Sport-Center)