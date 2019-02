Kepa Arrizabalaga scandalise l'Angleterre

Une «Mutinerie contre Sarri» pour le Daily Express, l'«Anarchie à Chelsea» titre The Guardian, alors que le Mirror barre sa une avec un «Révoltant»: le geste de Kepa Arrizabalaga, qui a refusé d'être remplacé en toute fin de prolongation lors de la défaite aux tirs au but de Chelsea contre Manchester City en Coupe de la Ligue, est largement condamné par les tabloïds britanniques.

Réglement



Si les médias britanniques estiment que Kepa a été beaucoup trop loin et prennent fait et cause pour l'entraîneur de Chelsea, il faut savoir que le portier était dans son droit au moment de refuser de quitter le pré. En effet, selon le règlement FIFA, «si le joueur amené à être remplacé refuse de quitter le terrain, le jeu se poursuit.»

Dans un article publié sur le site Internet du Daily Mail, Chris Sutton va même plus loin. «Après ça, Kepa ne devrait plus jamais jouer pour Chelsea. Refuser à tout prix d'être remplacé est une honte. C'est répugnant. Je n'ai jamais rien vu de tel sur un terrain de football», écrit l'ex-joueur des Blues, désormais consultant pour la BBC et BT Sport. «C'est un manque total de respect d'un joueur envers son manager».

Au micro de Sky Sports, John Terry a aussi fustigé l'attitude du gardien le plus cher de l'histoire (80 millions d'euros). «Cela a mis Sarri dans une situation difficile, je suis surpris qu'il ne l'ait pas forcé à sortir. Si j'avais été dans le vestiaire, j'aurais attendu de l'entraîneur qu'il règle le problème immédiatement. Il va être intéressant de voir comme ça va se passer à l'intérieur du club pendant les prochaines 24 heures», a réagi l'ancien capitaine de Chelsea.

Kepa et la colère de Sarri en images... pic.twitter.com/dabdBOmDhD– Bruno Constant (@Bruno_Constant) 24 février 2019

Pensant que son gardien titulaire s'était blessé - ou souffrait de crampes?, Maurizio Sarri a voulu faire entrer son remplaçant Willy Caballero pour la séance de penalties. Kepa a alors refusé de céder sa place et provoqué le courroux de son entraîneur et la stupéfaction dans les travées de Wembley. «À aucun moment je n'ai eu l'intention de désobéir à mon entraîneur ou de contester ses décisions», a écrit l'Espagnol sur les réseaux sociaux, dimanche, en fin de soirée.

Dans un tweet, le gardien a tenté de désamorcer le début de polémique. Sans vraiment convaincre. «Je pense que c'est un immense malentendu dans un moment chaud de cette finale. Le coach pensait que je n'étais pas en état de jouer et j'ai voulu lui expliquer que je me sentais bien et que je voulais continuer à aider l'équipe. J'ai beaucoup de respect pour mon entraîneur et je respecte son autorité».

(L'essentiel/JSa)