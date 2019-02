Le Bayern a encaissé un CSC historique

1️⃣3️⃣ SECONDS!



Bayern may have won at Augsburg, but not before Leon Goretzka scored the fastest OWN goal in Bundesliga history pic.twitter.com/AIcnptC5VZ — FOX Soccer (@FOXSoccer) 15 février 2019

Arbitré par Mme Bibiana Steinhaus, la première femme - et seule à ce jour - arbitre centrale dans un grand championnat européen, le match en Augsbourg et le Bayern a démarré à 100 à l'heure, vendredi soir. Munich a encaissé un premier but après 13 secondes de jeu, le but contre son camp le plus rapide de toute l'histoire de la Bundesliga, selon le diffuseur Eurosport Player. Leon Goretzka a involontairement expédié dans sa cage un centre venu de la gauche sur la toute première action de ce match de la 22e journée de Bundesliga.

Selon le site officiel de la Bundesliga, le record du but le plus rapide en championnat est de 9 secondes. Il est détenu conjointement par Kevin Volland et Karim Ballarabi. Le premier a marqué avec Hoffenheim contre le Bayern Munich lors de la saison 2015-2016. Le second lors du premier match de la saison 2014-2015 pour le Bayer Leverkusen sur la pelouse de Dortmund.

(L'essentiel/afp)