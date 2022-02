Kurt Zouma filmé en train de frapper son chat

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j — Emily Hewertson ???????? (@emilyhewertson) February 7, 2022

Dans une vidéo choquante publiée par The Sun mardi, le footballeur international français, Kurt Zouma, est en train de maltraiter son chat. Dans la séquence de quelques secondes, visiblement filmée en famille, on voit le joueur de 27 ans frapper l'animal, lui lancer des objets et courir après lui dans la maison. Face au scandale déjà naissant sur les réseaux sociaux, son club de West Ham a d'ores et déjà dénoncé «sans réserve» les actions cruelles du joueur et promet de gérer l’affaire «en interne».

Zouma s'est également excusé: «Je veux aussi dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par toute notre famille, et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus».

La maltraitance animalière est un sujet pris très au sérieux en Grande-Bretagne, et des peines de prison sévères peuvent être prononcées.

(nc/L'essentiel)