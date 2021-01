Il était tout près de lâcher un précieux maillot

Louie Barry a vécu des débuts de rêve avec Aston Villa. Le jeune avant-centre anglais (17 ans) disputait son premier match professionnel face à Liverpool en Coupe d’Angleterre, vendredi. Aligné d’entrée, il est allé au bout des 90 minutes et s’est illustré par un but à la 41e. Sa prestation n’est pas passée inaperçue et lui a même valu les louanges de l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, qui l’a qualifié de «petit Jamie Vardy».

Tout heureux de sa première réussie chez les «grands», malgré la défaite de son équipe (1-4), Barry s’est approché de Fabinho au coup de sifflet final afin de procéder à un échange de maillots. Le milieu brésilien a accepté avant de filer au vestiaire.

Au même moment, un membre du staff d’Aston Villa a glissé quelques mots à Barry, lui conseillant de garder précieusement la tunique de ses débuts professionnels. Le joueur s’est ensuite dépêché de rattraper Fabinho et de lui proposer un nouvel échange. Ce dernier a alors rendu le maillot à son jeune adversaire et tenu à ce qu’il conserve les deux. Que demander de plus?

This is amazing



Louie Barry swapped shirts with Fabinho, but after a word with a member of Villa staff, chased him down the tunnel to ask for it back!



Now he's got Fabinho's shirt, and his debut shirt ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/6P36O5ciiW