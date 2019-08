La grosse colère de Wayne Rooney

Dimanche en Major League Soccer, les Vancouver Whitecaps ont battu DC United 1-0 au BC Place Stadium de Vancouver. Remplacé à la 72e minute, Wayne Rooney, visiblement agacé par les décisions prises par les directeurs de jeu, l'a fait savoir au quatrième arbitre. On a notamment pu entendre l'Anglais de DC United répéter à plusieurs reprises: «À chaque p... de fois!» avant de s'en aller en direction du banc.

'Every f***ing game!' ?Wayne Rooney sees red with the fourth official after being substituted during DC United's defeat to Vancouver... pic.twitter.com/Oztz6ufc6J– Metro Sport (@Metro_Sport) August 18, 2019

Toujours en colère, l'ancien attaquant de Manchester United en a ajouté une couche sur Twitter après la rencontre. Non content de s'en être pris à l'arbitrage, Rooney a également adressé une petite pique à la MLS et le système de transport aérien de ses joueurs, qui voyagent généralement en vol commercial plutôt qu'en charter.

«Déçu du résultat d'hier soir. On méritait mieux. Je me réjouis de notre voyage de 12 heures qui aurait pu être fait en six heures mais hey, c'est la MLS. On sera prêts pour les Red Bulls mercredi» a ironisé le joueur à propos du long vol de retour qui attend les joueurs de Washington.

Gutted about result last night. We deserved more. Looking forward to a 12 hour travel day which could be done in 6 but hey this is mls. We will get ready for red bulls Wednesday. #Charterflights#msl– Wayne Rooney (@WayneRooney) August 18, 2019

DC United (39 points) occupe actuellement le 4e rang de la Conférence et se situe à six unités du leader Atlanta. Rooney (33 ans), qui a marqué 11 buts en 22 rencontres de MLS en 2019, vit actuellement sa dernière saison en Amérique du Nord. Il rejoindra Derby County (2e division anglaise) en janvier 2020.

(L'essentiel/afp)