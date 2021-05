Keller doit-​​il partir après son allusion «nazie»?

Le président de la Fédération allemande de football (DFB), Fritz Keller, se retrouvait pressé de démissionner dimanche après des remarques comparant son adjoint à un juge nazi.

Plusieurs présidents des fédérations régionales, qui gèrent les instances du football amateur et semi-professionnel, ont indiqué que Keller avait perdu un vote de confiance et s'était vu demander de «démissionner de ses responsabilités».

Le secrétaire général de la DFB, Friedrich Curtius, a également été pressé de démissionner après s'être aussi retrouvé mis en minorité.

La polémique a commencé lorsque Keller a comparé lors d'une réunion, le vice-président de la DFB Rainer Koch à Roland Freisler, le chef des tribunaux nazis dans les années 1940. Ce dernier avait participé à la conférence de Wannsee qui avait décidé de l'holocauste.

Keller s'est depuis excusé auprès de Koch, affirmant que ses propos étaient «totalement inappropriés, et notamment pour les victimes du nazisme» mais a exclu toute éventuelle démission.

Le foot d’en bas monte au créneau

Les responsables des cinq associations régionales et 21 associations locales ont affirmé dans un communiqué que les remarques de M. Keller étaient «totalement inacceptables» et les ont condamnées «dans les termes les plus fermes possibles».

«Les commentaires du président sont incompatibles avec les principes et les valeurs des associations», ont-ils ajouté alors que Keller et Curtius ont demandé du temps pour considérer les demandes les appelant à démissionner.

(L'essentiel/AFP)