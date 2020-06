Le Bayern face à la mauvaise herbe

Depuis la reprise du football en Allemagne, le Bayern Munich fait peur à tout le monde… sauf aux mauvaises herbes. Lors de la demi-finale de la Coupe entre les Bavarois et l’Eintracht Francfort (2-1) un photographe a fait une étrange découverte entre deux rangées de sièges: de la mauvaise herbe qui pousse directement dans les gradins de l’Allianz Arena.

A photographer spotted weeds growing between the Allianz Arena seats which have been deserted for months [Bild] pic.twitter.com/rnV1UNyjB9