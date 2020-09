Le Bosnie-​​Herzégovine prend un point en Italie

Vendredi 4 septembre

Ligue A Groupe 1

Privée de Miralem Pjanic, testé positif au Covid-19 il y a quelques jours, la Bosnie-Herzégovine a tout de même obtenu un bon résultat nul 1-1 en Italie. Dzeko a ouvert le score à la 57e, Sensi à égalisé dix minutes plus tard. Dans l'autre rencontre du groupe, Bergwijn a donné la victoire 1-0 aux Pays-Bas sur la Pologne.

Ligue B Groupe 1

L'Autriche s'est imposée 1-2 en Norvège, but de Gregoritsch (35e) et Sabitzer (54e, s.p.). Haaland a réduit le score à la 66e. De leur côté, la Roumanie et l'Irlande du Nord se sont séparées sur un score de parité 1-1.

Ligue B Groupe 2

La République tchèque est allée dominer son voisin slovaque 1-3, grâce à Coufal (48e), Dockal (53e s.p.) et Krmencik (86e). Schranz (88e) a marqué pour la Slovaquie en toute fin de match. Dans l'autre rencontre du groupe, l'Écosse et Israël ont fait 1-1.

Jeudi 3 septembre

Ligue A Groupe 4

L’Espagne a arraché un nul 1-1 jeudi en Allemagne à la dernière seconde du temps additionnel. Plus en jambes, plus agressive dans les duels, l’Allemagne s’est créé beaucoup plus d’occasion que l’Espagne et a concrétisé par Timo Werner (51e). Mais Gaya a égalisé à la sixième minute du temps additionnel.

Dans l'autre match du groupe l'Ukraine s'est imposée 2-1 face à la Suisse, grâce à Yarmolenko (14e) et Zinchenko (68e). Seferovic avait égalisé à la 41e pour la Suisse

Ligue B Groupe 3

La Russie a nettement dominé la Serbie 3-1, grâce à un doublé de Dziouba (48e s.p., 81e) et un but de Karavaev (69e). Mitrovic (78e) a sauvé l'honneur pour la Serbie. De son côté, la Hongrie est allée s'imposer en Turquie 0-1, but de Szoboszlai (80e).

Ligue B Groupe 4

Moore (80e) a inscrit le but qui permet au Pays de Galles de repartir de Finlande avec une victoire 0-1. De son côté, l'Irlande arrache le nul en Bulgarie, grâce à une égalisation tardive de Duffy (90e+3), qui répondait au but de Kraev (56e).

(L'essentiel)