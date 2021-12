Les braqueurs font face à un joueur «très en forme»

Nombreux sont les footballeurs à avoir été victimes d’un cambriolage dans leur carrière. Certains se sont même retrouvés nez à nez, par surprise, avec leurs tourmenteurs. Gabriel a vécu cette situation il y a quelques mois. Le jeune défenseur d’Arsenal (23 ans) a été victime d’une agression à son domicile en août, révèle le Daily Mail.

Le site britannique s’est procuré une vidéo issue d’une caméra de surveillance placée dans le garage du joueur. Et ce qu’on y observe fait froid dans le dos: Gabriel parque sa voiture au retour d’une soirée quand, soudain, il voit débarquer devant lui deux individus masqués et cagoulés. L’un d’eux, équipé d’une batte de baseball, exige les clés du véhicule, le téléphone du Brésilien ainsi que sa montre. Ce dernier s’exécute avant que son vis-à-vis ne se jette sur lui pour lui asséner plusieurs coups. Gabriel ne s’est pas laissé faire et a provoqué la fuite des agresseurs, ramassant au passage un chapeau.

Un détail capital car l’objet a permis d’identifier l’homme à la batte. Âgé de 26 ans, il a été condamné à 5 ans de prison le mois dernier, indique le Daily Mail. «Aucune blessure n’a été subie, mais un grand choc a été causé, a confié le procureur. Ils ont choisi deux victimes qui étaient très en forme et capables de prendre soin d’elles-mêmes.»

«Beaucoup de caractère»

Il n’a pas été prouvé que les deux malfaiteurs connaissaient l’identité de Gabriel. Ils auraient plutôt agi en raison de son apparence riche.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce mercredi, Mikel Arteta a encensé son défenseur. «Gabi a montré beaucoup de caractère, vous voyez la réaction qu’il a eue tout de suite. C’est tout à son honneur, a déclaré l’entraîneur des Gunners. Après cet épisode, il allait bien. De toute évidence, il a été choqué et il voulait changer certaines choses dans sa vie pour éviter que cela ne se produise. Le club lui a apporté tout le soutien dont il avait besoin pour essayer d’oublier cette situation, en tirer des leçons et aller de l’avant.»

Titulaire incontournable cette saison et acteur majeur du redressement d’Arsenal depuis près de trois mois, Gabriel s’est visiblement bien relevé de ce triste événement.

(L'essentiel/Sport-Center)