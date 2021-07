Trente jours, une éternité pour la femme de Bonucci

Depuis le début de la compétition, les familles des joueurs engagés à l’Euro 2020 sont tenues à distance des athlètes. Un phénomène dont l’ampleur est à attribuer au Covid cette année, mais qui n’est pas si inhabituel dans le sport de haut niveau.

Le paradoxe, certainement source de tiraillement pour les familles, est que plus l’équipe est performante et réussit sa compétition, plus l’attente est longue. Cet éloignement peut être pénible à plusieurs niveaux, comme la femme de Leonardo Bonucci, Martina Maccari, l’a fait savoir sur les réseaux sociaux.

Avec beaucoup de malice, après trente jours d’abstinence, elle a décidé de «pousser un coup de gueule». Sur une photo où elle semble éreintée, publiée en story sur Instagram, elle ajoute la légende: «Trente jours et cassée. Maintenant, même une miette de pain est érotique.»

Que la mère de Lorenzo, Matteo et Matilda, qui occupe son temps en tant que blogueuse, se rassure. La compétition ne devrait plus durer longtemps, puisque son mari et l’Italie pourront rejoindre ceux qui leur sont chers après la finale face à l’Angleterre ce dimanche.

Les émotions provoquées par les Azzurri durant la compétition sont bien sûr très fortes, mais d’une nature tout à fait différente à celles qui semblent manquer à Martina Maccari. Une victoire en finale de dimanche face à l’Angleterre pourrait encore jouer le rôle de lot de consolation pour l’aider à patienter les derniers instants. Avant les retrouvailles tant attendues.

(L'essentiel/Sport-Center)