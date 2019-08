L'équipe coule, le capitaine quitte le navire

Opposé au Bayern Munich en demi-finale de l'Audi Cup, mardi soir, c'est peu dire que Fenerbahçe n'a pas existé. Le club turc a été humilié 6-1 sur la pelouse de l'Allianz Arena, ce qui n'a pas été du goût de Nabil Dirar, son capitaine.

Alors même que son équipe était à la dérive et que les sifflets des supporters turcs redoublaient d'intensité, l'ancien joueur de l'AS Monaco a piqué une grosse colère, à la fois contre son entraîneur mais aussi contre son public. Visiblement frustré par la tournure du match et par l'impuissance de son équipe, Nabil Dirar a même tenté de quitter le terrain alors qu'il restait un gros quart d'heure à jouer. Après avoir poussé le ballon en touche, on l'a ainsi vu prendre la direction des vestiaires avant d'être ramené à la raison par plusieurs de ses coéquipiers et certains joueurs du Bayern.

Au lendemain d'une soirée désastreuse sur tous les plans, le capitaine devait faire amende honorable et s'excuser publiquement de son comportement de mauvais perdant. «Je m'excuse auprès de tous pour le comportement que j'ai montré sur le terrain, a-t-il notamment écrit sur son compte Instagram. J'étais déçu du résultat, mais je comprends aussi que nos fans étaient en colère parce que nous devions faire beaucoup mieux. (...) Je suis dans ce club et je lui donnerai tout mon amour, ainsi que ma vie pour vous. Encore une fois, je m'excuse auprès de nos fans. Allez, Fenerbahçe!» Allez, on passe l'éponge pour cette fois-ci.

En finale de l'Audi Cup, Tottenham a battu le Bayern Munich à l'issue des tirs au but (6-5, 2-2 après le temps réglementaire). Dans le match pour la 3e place, le Real Madrid s'est imposé 5-3 contre Fenerbahçe, notamment grâce à un triplé de Benzema. À l'Allianz Arena, le club turc était provisoirement revenu à égalité grâce à un but signé... Dirar (34e).

(L'essentiel/Sport-Center)