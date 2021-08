Avec De Préville, Metz tient son attaquant confirmé

[ ???????????????????????????????????? ]



L'entraîneur Frédéric Antonetti l'espérait de vive voix, son vœu a été exaucé. Nicolas De Préville, attaquant expérimenté de Ligue 1 qui évoluait à Bordeaux, s'est engagé avec le FC Metz pour trois saisons, a indiqué le club lundi. Libre de tout contrat, le Français de 30 ans faisait partie des pistes évoquées depuis le début du mercato messin.

Malgré une dernière saison compliquée en Ligue 1 (1 seul but marqué en 33 matches), le joueur qui a débuté à Istres dispose d'une solide expérience au plus haut échelon du football français avec 46 buts et 30 passes décisives en 246 rencontres disputées. Après un passage convaincant à Reims, De Préville s'est épanoui à Lille avec une saison 2016/2017 prolifique (30 matches, 14 buts), avant de rejoindre les Girondins.

Mikautadze repart en Belgique

Un club avec lequel il a disputé l'Europa League lors de la saison 2018/2019. Ce renfort permettra notamment au coach messin d'accompagner voire de soulager Ibrahima Niane, seul joueur offensif a avoir inscrit un but en quatre rencontres. Tenus en échec à Clermont dimanche, les Grenats n'ont toujours pas remporté un match depuis le lancement du nouvel exercice.

Peu après l'annonce de l'arrivée de De Préville, Metz a communiqué sur le départ de Georges Mikautadze. Le jeune géorgien retourne en prêt au RFC Seraing, où il a brillé lors de la dernière saison (meilleur buteur de D1B avec 19 réalisations).

