Il marque le but contre son camp de l'année

Dans le concours du plus beau but de l'année, catégorie but contre son camp, l'un des candidats les plus sérieux s'appelle Anders Randrup (30 ans), est Danois et joue en Suède sous le maillot d'Helsingborgs. Alors que le défenseur semblait en mesure de pouvoir récupérer un ballon que convoitait aussi l'attaquant adverse, Randrup a choisi une toute autre option en se fendant d'un tacle glissé qui allait se transformer en un «magnifique» pointu terminant sa course dans la lucarne (52e).

Résultat : grâce au splendide but de leur compatriote, les Danois d'Odense ont ainsi égalisé (2-2). Petite consolation : le match n'étant que de préparation, Randrup s'en remettra très vite.

