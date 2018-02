Le Bayern Munich a croqué Paderborn

Finaliste malheureux la saison dernière et club le plus titré dans la compétition avec 18 victoires, le géant bavarois n'a pas fait de sentiments face au Petit Poucet grâce - notamment - aux Français Kingley Coman (19e) et Corentin Tolisso (55e), tous deux buteurs.

Quarts de finale



Mardi

Paderborn - Bayern Munich 0-6

Bayer Leverkusen - Werder Brême 4-2 (ap)



Mercredi

Eintracht Francfort - Mayence

Schalke 04 - Wolfsburg

Franck Ribéry a remplacé l'ancien Parisien à dix minutes de la fin et s'est tout de suite montré décisif avec une passe décisive pour Arjen Robben (88e).

(L'essentiel/AFP)