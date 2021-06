Les Bleus ont été jusqu'à s'insulter sur le terrain

Drôle d'ambiance dans l'équipe de France... Si la compétition ratée des Bleus n'a été émaillée d'aucun clash majeur, la défaite aux tirs au but contre la Suisse risque de laisser des traces. Sur le terrain, la tension était palpable entre les joueurs. Les journalistes de L'Équipe ont ainsi rapporté que des joueurs ont été jusqu'à s'insulter sur le terrain dans les moments chauds.

Ainsi, un clash Pogba-Rabiot a éclaté en fin de match. Avant cela, ce sont Raphaël Varane et Benjamin Pavard qui se sont envoyé des noms d'oiseaux en raison des lacunes défensives sur le côté droit, ce dernier rejetant la faute sur Pogba «qui ne foutait rien» en défense. Résultat des courses, Varane et Pogba y sont allés de leur prise de bec, Pavard et le milieu de Manchester aussi.

Karim Benzema irréprochable

Si ce type de différend s'avère finalement assez banal dans le contexte bouillant d'une rencontre à enjeu, force est de constater que l'ambiance n'était pas tout le temps au beau fixe au sein des Bleus en dehors du terrain. Les «ambianceurs» comme Benjamin Mendy et Adil Rami étaient absents de la liste et le fédérateur Ousmane Dembélé, auteur de quelques frasques, a dû quitter le groupe prématurément pour cause de blessure.

La presse sportive française avance également les relations glaciales entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann depuis de nombreuses années. Une cohabitation parfois difficile qui a poussé le sélectionneur à rappeler Karim Benzema. Longtemps accusé d'être un obstacle à la cohésion du groupe, le Madrilène a été irréprochable pendant tout l'Euro, faisant même figure d'exemple pour la jeune génération.

(th/L'essentiel)