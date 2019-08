Coup de tête gagnant sur son premier ballon

Alors que Tottenham était mené 2-1 par Manchester City samedi, Mauricio Pochettino a eu la bonne idée de faire entrer Lucas Moura à la 56e minute, à la place d'Harry Winks. Le joker brésilien a eu besoin de 19 secondes (la preuve avec le chrono ci-dessous) pour offrir d'un coup de tête précis l'égalisation aux Spurs lors de la deuxième journée de Premier League.

À l'interview d'après match, le Brésilien n'a pas caché son bonheur : «C'est un match fou, un match fou. Ma première touche de balle et c'est but. Je suis vraiment heureux d'avoir aidé mon équipe et mes coéquipiers.»

Le but inscrit par l'ancien joueur du PSG est le plus rapide marqué par un remplaçant en Premier League, depuis celui de Sammy Ameobi pour Newcastle face à Tottenham en octobre 2014. L'attaquant anglo-nigérian qui évolue désormais à Nottingham Forest avait eu besoin de huit secondes.

Le record du goal le plus rapide d'un Super sub en Premier League est l'œuvre de Nicklas Bendtner pour Arsenal en décembre 2007, une nouvelle fois face à... Tottenham. Six secondes après son entrée en jeu, l'attaquant danois avait inscrit le but qui avait offert la victoire aux Gunners face à leur ennemi londonien.

