Leicester s'est bien remis de la raclée face à Liverpool

Deux jours après la lourde défaite à domicile face à l'inarrêtable Liverpool, champions d'Angleterre en puissance, Leicester a repris du poil de la bête pour confirmer sa seconde place au classement de Premier League en s'imposant 1-2 à West Ham, actuel 17e.

Leicester doit sa victoire à des buts de Iheanacho (40e) et Gray (56e). West Ham avait brièvement égalisé juste avant la pause par Fornals (45e). Leicester compte 10 points de retard sur Liverpool, qui a deux matchs en plus à jouer, et quatre points d'avance sur Manchester City, qui a un match en plus à disputer.

De son côté, Tottenham n'a pu faire mieux qu'un match nul 2-2 sur la pelouse de la lanterne rouge Norwich. Les locaux ont même mené deux fois au score, après des réalisations de Vrancic (18e) et de Serge Aurier contre son camp (61e). Mais Tottenham a égalisé deux fois, par Eriksen (55e) et sur un pénalty de Harry Kane (83e). Les vice-champions d'Europe en titre sont décrochés, à la 5e place, 22 points derrière Liverpool, malgré deux matchs joués en plus.

