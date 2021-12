Le Luxembourg sera opposé à la Turquie

Le Luxembourg est tombé sur le nom à éviter lors du tirage au sort de la Ligue des nations 2022/2023, ce jeudi. L'équipe de Luc Holtz affrontera la Turquie, épouvantail de la Ligue C après sa relégation en 2020. Placé dans le chapeau 2, le Grand-Duché défiera aussi la Lituanie et les Îles Féroé.

La première place, la seule qui permet d'être promu en Ligue B, risque donc d'être difficilement accessible face aux Turcs de Hakan Çalhanoglu et Cengiz Ünder. Rageant, alors que l'Irlande du Nord ou la Bulgarie, également dans le chapeau 1, auraient été plus abordables. Le dernier du groupe devra jouer un barrage face à l'un des autres derniers de la Ligue C pour éviter une descente en Ligue D, le dernier échelon.

Lors de la dernière édition en 2020, le Luxembourg avait fini deuxième de sa poule, trois points derrière le Monténégro, mais devant l'Azerbaïdjan et Chypre.

De belles affiches en Ligue A

Cette édition 2022/2023 de la Ligue des nations réserve aussi quelques belles affiches, en Ligue A. Ainsi, le groupe 1 proposera une revanche de la finale de la dernière coupe du monde entre la France et la Croatie, qui seront aussi opposées au Danemark et à l'Autriche. Dans le groupe 2, le Portugal retrouvera l'Espagne, la Suisse et la République tchèque.

L'Italie et l'Angleterre joueront elles une revanche de la finale de l'Euro, et affronteront en outre l'Allemagne et la Hongrie dans le groupe 3. Enfin, le groupe 4 verra un derby du Benelux entre la Belgique et les Pays-Bas, qui se frotteront en outre à la Pologne et au Pays de Galles.

(tv/L'essentiel)