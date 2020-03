Cristiano Ronaldo en veut à «Transfermarkt»

Cristiano Ronaldo est tatillon. La star de la Juve, cinq fois Ballon d'or, a une très haute estime de lui-même. Malgré ses 35 ans, le Portugais veut prouver qu'il reste l'un des meilleurs footballeurs de la planète. Une réalité qui transparaît aussi sur les réseaux sociaux.

Le buteur, vexé par la valeur marchande que lui accordait le site Tranfermarkt (77 millions d'euros), a décidé de bloquer sa page sur Instagram. Avant son transfert à la Juventus, la valeur marchande du joueur s'élevait à 105 millions d'euros. Sur ce site, Ronaldo n'est actuellement qu'à la 39e place des joueurs les plus chers au monde. Il le classe aussi au pied du podium des joueurs les plus chers de Serie A, après Christian Eriksen, Paulo Dybala et Lautaro Martinez. Il est ex-æquo avec Romelu Lukaku.

La réaction de l'attaquant a été remarquée alors que le site avait publié la photo d'un onze des joueurs de l'agent Jorge Mendes. N'arrivant pas à taguer la star portugaise sur Instagram, les responsables ont ensuite ajouté en commentaire que le joueur les avait bloqués à cause de sa valeur marchande, trop basse à son goût. Reste à savoir si le joueur est bien à l'origine de cette situation, où si c'est un coup de sa vaste équipe de communication.

(L'essentiel)