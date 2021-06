Ils vont rapporter de l’argent à l’Irlande

Declan Rice et Jack Grealish possèdent tous deux la particularité d’avoir changé de nationalité sportive en cours de carrière. Binationaux, Irlandais et Britannique, ils ont commencé par porter les couleurs de l’Irlande avant de changer de maillot et prendre celui de l’Angleterre. Le milieu de terrain de West Ham a joué en M17, en M19, en Espoirs et même dans le cadre A (3 sélections) de l’Eire. La superstar de d’Aston Villa a également été jusqu’en Espoirs avec l’équipe au trèfle.

D’un point de vue personnel, les deux hommes ont bien fait de prendre ce tournant, puisqu’ils font partie des éléments clés de la formation de Gareth Southgate pour l’Euro 2020. Une équipe qui peut prétendre à une belle place dans cette compétition continentale.

Le programme du groupe D.

«Allez les gars en blanc»

En revanche en terre irlandaise l’option choisie par les deux joueurs de Premier League est considérée comme une trahison envers tout le football du pays. Afin de «réparer les dégâts» occasionnés, l’entreprise de bookmaker Paddy Power a décidé d’intervenir en faisant un clin d’œil aux deux transfuges. Elle a commandé une œuvre d’art qui se trouve à Dublin. Ironiquement, la peinture murale s’appelle «Allez les gars en blanc».

Pour la bonne cause

Cette opération marketing, plus que politique, a finalement un bon fond. Elle va servir à tout le football irlandais, puisque le site de paris va lui verser 20’000 euros pour chaque but marqué par les deux joueurs. L’entreprise va également rajouter 10’000 euros à chaque fois que l’Angleterre marquera un but dans le tournoi, avec un don minimum de 100’000 euros.

Cette situation a fait dire à un célèbre journaliste irlandais, Eamon Dunphy: «Vous devez admettre qu’il y a une ironie douce-amère à la perspective qu’une équipe de Southgate comprenant Jack Grealish et Declan Rice soit responsable de l’amélioration de l’état du football irlandais.»

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)