La victoire du Portugal vue du Luxembourg

En harmonie parfaite des couleurs rouge et verte, les drapeaux portugais et hongrois flottent sous l’écran géant du Bar national à Merl. Espace de convivialité champêtre perdu comme un îlot au beau milieu de la jungle urbaine, la cour bétonnée agrémentée de tables et de bancs est devenue un lieu de rassemblement des supporters pendant l’Euro 2020. Associé au Théâtre national de Luxembourg (TNL) et, pour l’occasion, au Crossfire et à Oscar’s Dinner, le Bar national pouvait accueillir jusqu’à 200 personnes pour les retransmissions. Tous assis à dix par table maximum, et masque sur le visage uniquement en station debout, lors des commandes de boissons au bar.

Le soleil reste généreux en cette fin d’après-midi, l’atmosphère est plutôt… dissipée. L’approvisionnement constant en boissons fraîches importe au moins autant que les gri-gris de Cristiano Ronaldo sur la pelouse de Budapest. Car ce moment est surtout et avant tout celui de la convivialité retrouvée entre potes ou entre collègues après de si longs mois de sevrage.

«On est ici pour l’ambiance»

Majoritaires, les fans portugais goûtent autant l’atmosphère festive que les arabesques des hommes de Fernando Santos. «Gagner n’est pas le plus important», lance Nuno, 43 ans. «On est ici pour l’ambiance, et d’ailleurs nous sommes déjà venus voir d’autres matches auparavant.» La petite Marta, 10 ans, arbore fièrement le maillot rouge de la Selecçao, frappé du célèbre numéro 7 de qui-vous-savez… «J’aime bien quand on peut regarder des matches dehors, glisse-t-elle, tout sourire. Mon joueur favori est Cristiano Ronaldo, car il fait le show et j’aime bien comme il joue ».

Les minutes s’égrènent, le score reste vierge. Les Portugais ne trouvent pas l’ouverture, tandis que l’outsider magyar tient bon. Pour le plus grand plaisir d’Ambrus, 36 ans, d’origine hongroise. «Quand on travaille en Ville comme moi, ce genre de lieu est parfait pour une sortie after-work. On peut bien en profiter, et en plus avec l’Euro, c’est super. J’étais déjà venu voir des matches de la Coupe du monde 2018, mais c’est la première fois que je viens cette année. Je reviendrai, c’est sûr.»

La consommation de houblon s’accélère, le verbe se fait plus haut en même temps que la cour se remplit de plus en plus et que la tension se fait plus vive sur la pelouse. Plus qu’une bonne dizaine de minutes et l‘ambiance atteint son paroxysme quand le Hongrois Schön inscrit un but… refusé pour hors-jeu. Le soulagement revient côté lusitanien, la déception gagne les quelques Hongrois présents.

«Ce fut difficile, mais le dénouement est heureux»

Le stress devient de plus en plus palpable quand Raphael Guerreiro délivre enfin les supporters portugais à sept minutes de la fin. Le penalty accordé dans la foulée et transformé par la star de tout un peuple, Cristiano Ronaldo, ôte tout doute quant à l’issue des débats. Le même CR7 alourdit encore la marque dans le temps additionnel, crucifiant les malheureux Hongrois.

Les fans exultent, le Portugal réussit son entrée dans le tournoi avec ce franc succès 3-0 face à une valeureuse formation hongroise. «Ce fut difficile, mais le dénouement est heureux», avoue Nuno. «C’est bien pari pour la suite, c’était super important de gagner contre la Hongrie, car nous sommes dans une groupe super difficile. On ne pouvait pas perdre.» La mine est différente du côté d’Ambrus, le Hongrois d’origine. «Je suis déçu. Il aurait fallu arrêter le match à 10-15 minutes de la fin, c’aurait été parfait. Le résultat final est trop lourd.»

Les deux nations poursuivront la compétition contre l’Allemagne et la France, qui s’affrontent justement ce mardi en soirée.

