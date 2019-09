L'ascension vertigineuse de Messi et Ronaldo

The rise of Cristiano Ronaldo and Lionel Messi is mesmerising ???? pic.twitter.com/cfkvx6N5MI— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 17, 2019

Comme les amateurs de football le savent, il y a le duo Lionel Messi-Cristiano Ronaldo et le reste du monde. L'Argentin et le Portugais règnent sur le jeu le plus populaire de la Terre comme personne avant eux.

En Champions League, la plus prestigieuse des compétitions européennes, Ronaldo (126) et Messi (112) dominent aussi sans grande surprise le classement des meilleurs buteurs. Mais ce que peu de monde avait réalisé, sans doute, c'est à quelle vitesse leur avènement s'est produit. En janvier 2011, Leo Messi s'est hissé dans le top 10 de ce classement des rois des goleadors, suivi un an plus tard exactement par CR7. Dès lors, il n'a fallu attendre que jusqu'en janvier 2015 pour voir les «meilleurs ennemis» s'emparer des deux premières places.

Au cours des cinq années suivantes, Ronaldo et Messi ont continué à enfiler les buts comme des perles pour distancer de façon impressionnante le troisième homme de ce classement: Raul, avec son total de 71 pions. Une infographie partagée sur les réseaux sociaux par la chaîne BT Sports et compilée à l'aide de statistiques Opta, illustre parfaitement l'irrésistible ascension des deux artistes du ballon rond. À voir et à revoir ci-dessus, avant le retour de la phase de poules de la C1, dès ce mardi soir!

(L'essentiel)