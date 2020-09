L'Allemagne accrochée, l'Espagne cartonne

L'Espagne l'a emporté sur l'Ukraine 4-0 ce dimanche à Madrid pour la 2e journée de Ligue des Nations, et prend ainsi la 1re place du groupe 4 de la Ligue A. La Roja s'est imposée grâce à un doublé du capitaine Sergio Ramos, d'abord sur pénalty (3e) puis de la tête (29e), et grâce à une réalisation de Ferran Torres (84e) puis à un but du pied droit du jeune Ansu Fati (32e), devenu, à 17 ans et 311 jours, le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole.

L'Allemagne, de son côté, est toujours en reconstruction depuis le désastre du Mondial-2018. La Mannschaft a concédé un nouveau nul (1-1) dimanche face à la Suisse à Bâle, trois jours après avoir partagé les points avec l'Espagne à Stuttgart (1-1). Silvan Widmer a répondu en seconde période (58e) pour la «Nati» à un but d'Ilkay Gündogan (14e) en début de match.

Ce nul, logique après un match équilibré, laisse la Mannschaft en troisième position du groupe 4 de la Ligue A, avec deux points en deux journées, derrière l'Espagne (4 pts) et l'Ukraine (3 pts).En six rencontres de Ligue des Nations depuis la création de la compétition, les quadruples champions du monde n'ont pas remporté le moindre match. En 2018-2019, l'Allemagne avait concédé deux nuls et deux défaites face à la France et aux Pays-Bas.

(L'essentiel/afp)